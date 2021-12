ALFA ROMEO CONTRE BMW – Lequel de ces deux bolides verts l’emportera?

Quand on parle de voitures vertes, on a tendance à tout de suite penser à des voitures électriques ou hybrides. Ce qui n’est pas forcément le cas, comme le montre le duel entre l’Alfa Romeo Giulia GTAm et la BMW M3.

Le vert est à la mode. Ce qui vaut en politique vaut également dans le secteur de l’automobile. Jamais auparavant, l’offre de nouveaux modèles à propulsion alternative des constructeurs n’avait été aussi importante. Mais le vert a également le vent en poupe en tant que couleur. C’est pourquoi nous avons invité deux grandes stars vertes en vogue en 2021 à se livrer un duel. Et par «vertes», nous faisons exclusivement référence à la couleur.

Un duo de plus de 1000 ch

En effet, elles sont toutes deux équipées d’un moteur à combustion classique de plus de 500 ch, la propulsion arrière et la sonorité caverneuse venant compléter le tout. Notre objectif n’est donc même pas de les comparer selon un schéma de points classique, mais de décrire la fascination exercée par l’une et par l’autre. Et on démarre avec la BMW M3 Competition.

Nous avons invité deux berlines sportives vertes à se livrer un duel. Cyril Minder La BMW M3 Competition développe 510 ch. Cyril Minder L’Alfa Romeo Giulia GTAm a même 30 ch de plus dans le ventre, soit 540 ch au total. Cyril Minder

Nommée d’après l’île de Man

Avec la M3 Competition, les Bavarois ont sans doute conçu la BMW la plus affûtée de tous les temps. D’une rapidité et d’une vivacité incroyables, elle n’hésite pas, à l’occasion, à chasser légèrement de l’arrière à la guise du conducteur. Pour autant, elle est aussi parfaitement adaptée aux longs trajets et à un usage quotidien. Le coffre est suffisamment spacieux pour accueillir les bagages de quatre personnes et à l’arrière, même des adultes seront à leur aise. S’il n’y avait pas sa couleur verte «Isle of Man», on remarquerait à peine ses 510 ch au premier coup d’œil. Mais ils sont pourtant bien réels. Quand BMW lâche la bride, sa berline sportive est capable de filer jusqu’à 290 km/h, mais le plus fascinant est sans doute la montée en régime à plus de 7000 tr/min du moteur six cylindres en ligne. Dans les virages serrés, la BMW M3 Competition se laisse diriger avec une grande précision, mais une fois l’ESP désactivé, il est vrai que son comportement devient véritablement bestial. À un prix de départ de 118'400 francs, on ne peut pas dire qu’elle soit bon marché, mais elle coûte tout de même un peu moins cher que l’Alfa Romeo Giulia GTAm.

Sensualité à l’italienne