Voile: L’équipe de Justine Mettraux remporte finalement The Ocean Race

L’équipage américain 11th Hour a été désigné jeudi vainqueur de la course autour du monde avec escales The Ocean Race à Gênes (Italie), grâce aux quatre points de bonus accordés par un jury, pour avoir dû abandonner une étape après une collision avec un concurrent.

«Je suis absolument ravi», a commenté le skipper Charlie Enright depuis son voilier, qui faisait route vers Gênes, où il devait arriver dans la journée de jeudi. «Cette course vous prend tout – émotionnellement, mentalement et physiquement. Je suis incroyablement fier de toute notre équipe qui a travaillé sans relâche pendant trois ans pour en arriver là», a-t-il dit.

Une réclamation

Avant l’accident, Charlie Enright et ses équipiers avaient remporté trois étapes sur six et terminé à deux autres reprises deuxièmes. Grâce à leur victoire, ils sont devenus le premier voilier sous drapeau américain à remporter la course autour du monde. Ils succèdent à l’équipe chinoise Dongfeng, titrée en 2018, avec le marin français, Charles Caudrelier, à la barre.