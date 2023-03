Espace : L’équipage de la capsule de SpaceX est entré dans l’ISS

La capsule spatiale SpaceX Dragon Endeavour est arrivée à la station orbitale à 06 h 40 GMT vendredi, a annoncé la NASA, l’agence spatiale américaine dans un communiqué. Les astronautes américains Stephen Bowen et Warren Hoburg, le cosmonaute russe Andrey Fedyaev et l’astronaute émirati Sultan al-Neyadi sont entrés dans la station, environ deux heures plus tard, après l’arrimage réussi de leur capsule Dragon de SpaceX. Une fusée Falcon 9 de SpaceX transportant la capsule spatiale avait décollé vers la station jeudi, le lancement ayant été annulé quelques minutes avant le décollage plus tôt dans la semaine .

Mission de six mois

L’équipage va passer six mois à bord de l’ISS, où il va réaliser plus de 200 expériences scientifiques et technologiques, d’après SpaceX. Cette mission est la première dans l’espace pour Neyadi, Hoburg et Fedyaev. À 41 ans, Sultan al-Neyadi est le quatrième astronaute d’un pays arabe et le deuxième Émirati à voyager dans l’espace.