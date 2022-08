Tunisie : L’équipage d’un pétrolier échoué ne sera pas poursuivi

Après le naufrage d’un pétrolier au large de la Tunisie le 16 avril dernier, le parquet de Gabès (ville du sud-est du pays) avait ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident, la nature de l’activité du bateau et son trajet des semaines ayant précédé son naufrage. Son équipage – quatre Turcs, un capitaine géorgien et deux Azerbaïdjanais – était placé en état d’arrestation depuis le 22 avril. Le tribunal de première instance de Gabès a prononcé mercredi un non-lieu dans cette affaire et décidé la libération de tout l’équipage, a indiqué M. Karray. Toutefois, selon la même source, le procureur de Gabès a fait appel.