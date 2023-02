Brit Awards : L’équipe de Beyoncé met un terme aux rumeurs

Or, d’après le «Mail on Sunday», si Beyoncé n’a pas honoré la cérémonie de sa présence et de sa voix, c’est parce que les organisateurs de la soirée auraient refusé de débourser 500’000 livres sterling (558’796 fr.) pour ses frais. Selon les informations du média, la star avait demandé des suites dans un hôtel pour loger les 40 personnes de son équipe. «Tout aurait coûté une fortune. Beyoncé a besoin d’une énorme équipe et cela aurait impliqué des vols supplémentaires et des hébergements. À la fin, dépenser tout cet argent n’est pas justifiable», a confié une source à l’hebdomadaire.