Coupe du monde: la France veut rejoindre l’Italie et le Brésil

Qatar 2022 : L’équipe de France veut rejoindre l’Italie et le Brésil dans l’histoire

Si elle gagne le Mondial de football 2022 au Qatar, la France deviendra la 3e nation à conserver son trophée, après l’Italie dans les années 30 et le Brésil en 58 et 62.

Les Français samedi lors de l’entraînement avant la finale contre l’Argentine. IMAGO/Shutterstock

L’équipe de France, si elle remporte la finale du Mondial contre l’Argentine dimanche, deviendra la troisième nation à conserver son titre, 84 ans après l’Italie, double championne du monde en 1934 et 1938, et 60 ans après le Brésil, qui l’avait remporté en 1958 et 1962.

ITALIE

1934: l’Italie organise la deuxième édition de la Coupe du monde, «Il Campionate mondiale di Calcio». Après avoir écrasé les Etats-Unis 7-1 en huitièmes avec un triplé d’Angelo Schiavo, le parcours de l’Italie, chez elle, s’apparente ensuite à celui du combattant.

Les Italiens arrachent trois victoires contre les Espagnols, les Autrichiens et les Tchécoslovaques en quart, demie et finale. Ils disputent deux prolongations, face à l’Espagne puis la Tchécoslovaquie en finale. Au moment d’affronter les Tchèques, ils ont en outre un match de plus qu’eux dans les jambes: les tirs au but n’existant pas encore, l’Italie, n’ayant pu battre l’Espagne en huitièmes (1-1 a.p.) le 31 mai, a dû affronter cette sélection une seconde fois le lendemain.

1938: l’Italie, qualifiée d’office, débute difficilement la défense de son titre en France. Au Stade Vélodrome de Marseille, elle ne bat la Norvège qu’en prolongation. La suite sera plus convaincante pour l’équipe dont Vittorio Pozzo est toujours le sélectionneur. Après avoir éliminé en demi-finale le Brésil de Leonidas -le meilleur buteur du tournoi-, les Italiens dominent la Hongrie 4-2 dans une finale à laquelle participent deux survivants de l’épopée de 1934, Giuseppe Meazza, promu capitaine, et Giovanni Ferrari.

BRESIL

1958: le Brésil va remporter en Suède la première de ses cinq Coupes du monde, avec dans son équipe un jeune phénomène alors âgé de 17 ans: Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Pelé compte à ses côtés un magicien en la personne de Garrincha et en Vava un buteur exceptionnel: avec ce trio magique d’attaquants, le Brésil écrase la Suède 5-2 en finale.

Dans cette finale, l’une des plus marquantes de la Coupe du monde – elle reste celle avec le plus grand nombre de buts marqués, au total et par le seul vainqueur –, Pelé inscrit un doublé, Vava aussi sur deux centres de Garrincha.

Pelé, élu meilleur joueur du tournoi, avait déjà été le bourreau de la France en demi-finale, remportée 5-2, en réussissant un triplé.

Un titre sans Pelé

1962: après deux éditions en Europe, la Coupe du monde revient en Amérique du Sud, au Chili. Les dribbles déroutants de Garrincha et la vista de Vava lors d’une finale qui voit le Brésil conserver son titre en battant les Tchèques ne font pas totalement oublier l’absence de Pelé, qui se blesse dès le deuxième match, contre les mêmes Tchèques en poules. Une finale où, comme quatre ans plus tôt, les Brésiliens seront menés au score avant de s’envoler.

Les Brésiliens ont su surmonter dans cette sixième édition l’indisponibilité précoce du «roi Pelé», pour parvenir à aller jusqu’au bout et soulever pour la deuxième fois la Coupe, en inscrivant 13 buts en six matches.

Un petit signe pour la France privée à quelques jours de son premier match au Mondial qatari du Ballon d’Or 2022, l’avant-centre Karim Benzema, blessé lui aussi?