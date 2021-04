Extreme E : L’équipe de Rosberg triomphe en Arabie saoudite

Johan Kristoffersson et Molly Taylor ont remporté dimanche la première manche de la nouvelle compétition de SUV électriques tout-terrain.

Rosberg contre Hamilton, le retour! Rosberg X Racing, créée par le champion du monde de F1 2016, s’est imposée dans une finale à trois équipes, notamment celle de son ancien rival et septuple champion du monde Lewis Hamilton, avec Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez comme pilotes, 3e.

«On perd directement 15 secondes»

Après l’Arabie saoudite, l’Extreme E doit se rendre au Sénégal, au Groenland, en Amazonie brésilienne et en Terre de feu argentine et compte, au-delà de la course, promouvoir la mobilité électrique et sensibiliser le public aux questions environnementales.