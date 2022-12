Coupe du monde: «L’équipe de Suisse a perdu ce match dans le vestiaire déjà»

Pour Romain Ducret, afin que l’équipe de Suisse puisse repartir après cet échec traumatisant, il est indispensable que Murat Yakin et les joueurs se remettent très vite en questions et assument leur part de responsabilité.

Une douche froide

Grand amateur d’un sport qu’il a lui-même pratiqué, Romain Ducret ne maque pas non plus de souligner les mérites des adversaires. «Il ne faut pas oublier que le Portugal a aussi livré une superbe performance collective. Mais elle a été facilitée par des Suisses qui se sont très vite liquéfiés pour tomber dans un cercle vicieux qui les a amenés toujours plus bas. Une spirale négative qui engendre des émotions négatives. Et lorsque la confiance disparaît, même le geste le plus simple devient subitement compliqué. Maintenant, Murat Yakin connaît mieux la situation que nous et il devait avoir ses raisons pour changer d’approche.»