Football: «L’équipe de Suisse c’est comme ma fille, je paie sans compter!»

Et puis, en se baladant, on croise quelques maillots suisses. Des anciens tricots, des actuels. Aucun de la Roja: les Espagnols se réservent pour le match, c’est un événement ici, où la sélection ibérique n’a joué que rarement. Tous les billets ont été vendus en moins d’une heure. La Romareda, le vieux stade du Real Saragosse, sera rouge ce soir. Le rouge de l’Espagne.

Plus de Section romande!

Un seul match manqué depuis 2009

Ses attentes au Mondial

Et au Mondial? Qu’attend-il de la Suisse au Qatar, où il sera présent? Ce sera sa cinquième Coupe du monde en qualité de supporter de la Suisse, après 1994, 2010, 2014 et 2018. «J’espère au moins un huitième de finale, explique Giancarlo. Il faudra bien commencer contre le Cameroun, contre le Brésil ce sera compliqué, plus qu’en Russie sans doute. Et contre la Serbie il faudra gagner. C’est possible, on l’a vu en Russie aussi il y a quatre ans.»