Voile: L’équipe de Suisse de Sail GP veut décoller en 2023

Les chiffres sont cruels. Ils ne disent pas tout. Il faut donc savoir parfois les glisser sous le tapis pour mieux les oublier. L’équipe suisse de Sail GP connaît une première saison compliquée sur le plan des résultats. Sébastien Schneiter et ses coéquipiers et coéquipières occupent la dernière place de ce championnat qui réunit la crème de la crème des marins. «L’apprentissage est sans doute un peu plus compliqué que ce à quoi nous nous attendions, explique Tanguy Cariou depuis Singapour, théâtre du premier GP 2023. Nous progressons mais sans doute sommes nous trop linéaires, trop suisses dans nos performances. Il est peut-être temps de se montrer plus agressif, plus audacieux.»