Hockey sur glace - L’équipe de Suisse disputera les Beijer Hockey Games

L’équipe de Suisse prendra part pour la première fois aux Beijer Hockey Games en mai prochain (du 5 au 8), a annoncé la Fédération. La sélection de Patrick Fischer, qui sort d’un tournoi olympique décevant, affrontera la Finlande, la Suède et la République tchèque. Ces matches se dérouleront à Tampere et à Stockholm.

Outre les trois rencontres disputées dans le cadre des Beijer Hockey Games, la Nati défiera à deux reprises la France (15 et 17 avril), l’Allemagne (21 et 23 avril) et la Lettonie (30 avril et 1er mai) avec l’objectif d’arriver prête au Championnat du monde de Helsinki (du 13 au 29 mai).