Football – L’équipe de Suisse M21 en démonstration à la Tuilière

Kastriot Imeri a joué en patron vendredi soir à Lausanne. Il était sur tous les fronts. Pascal Muller/freshfocus

De la différence entre apparences et résultat. La Suisse M21 avait gagné son match après vingt minutes vendredi soir face au Pays de Galles. 3-0, trois très jolis buts et une différence de niveau immense entre les deux équipes. Dans le quotidien du championnat, la plupart des joueurs de la sélection auraient reçu l’ordre de poser le pied sur le ballon, de tenir le score et d’enfoncer le clou seulement si la situation le permettait. Parce que trois points valent plus qu’un peu de prestige.

Mais dans la réalité d’une équipe nationale espoir, les choses ne fonctionnent pas comme ça. La Tuilière s’est muée en vitrine le temps d’une soirée. Pour le championnat suisse d’où proviennent la quasi totalité des jeunes Helvètes sélectionnés. Et pour eux en premier lieu, surtout. Alors sur la touche, Mauro Lustrinelli a justement attendu que le soufflé retombe un peu après le 3-0 pour commencer à s’agiter, à secouer ses poulains. Pas question de faire de la passe à dix pendant 70 minutes.

Imeri présent sur tous les fronts

L’importance des apparences dans ce genre de rencontre, Kastriot Imeri l’a bien comprise. Lui que son entraîneur a posé pour la forme sur la feuille de match en tant que milieu gauche, mais qui s’est baladé à à peu près tous les postes vendredi. Le Servettien a pris très au sérieux les responsabilités que lui confèrent ses sélections de la fin de l’année dernière avec l’équipe A. Des bras levés dans toutes les directions, des échanges avec ses coéquipiers, une envie d’orienter le jeu par les gestes et par les pieds: le Genevois s’est éclaté, jusqu’à un peu trop en faire parfois. C’est le jeu.

Si le suspens a rapidement disparu, le message de Mauro Lustrinelli pour entretenir le spectacle a fini par passer. Pour le plus grand bonheur des 6’600 spectateurs présents à Lausanne, les “locaux” Zeki Amdouni (deux buts) et Dan Ndoye (deux buts, une passe décisive) ont régalé. Ce qui n’avait rien d’un acquis au coup d’envoi, face à des Gallois finalement bien plus tendres que prévu. Le 5-1 final témoigne à la fois de l’écart entre les deux équipes et de la spontanéité avec laquelle l’équipe nationale M21 a su évoluer par moments.

Déplacement mardi aux Pays-Bas

La mise en jambe est idéale avant le déplacement de mardi aux Pays-Bas et à cette finale de groupe toute planifiée en vue d’une qualification pour l’Euro 2023. Les Néerlandais ont d’ailleurs perdu leur duel à distance vendredi, en se ratant face à la Bulgarie (0-0). Les calculs viendront plus tard. À l’heure qu’il est, la Suisse a tout pour elle. Les apparences et le résultat.