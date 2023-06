Football: L’équipe de Suisse en préparation à Yverdon

Si la liste des convoquées pour cette 3e phase de préparation ne sera communiquée que le 24 juin, les joueuses les plus connues du pays devraient être présentes. Alisha Lehmann, star des réseaux sociaux avec 13,3 millions de followers sur Instagram, Ana-Maria Crnogorcevic, triple vainqueur de la Ligue des championnes, meilleure buteuse de la sélection nationale (70 buts) et footballeuse la plus capée avec 145 sélections (hommes et femmes compris), ont été exemptées de la première semaine de rassemblement. Elles devraient donc être présentes dans le Nord-Vaudois, comme Ramona Bachmann (PSG), Coumba Sow (Servette) ou la Fribourgeoise Gäelle Thalmann (Betis). Sans oublier la Vaudoise Sandrine Mauron, qui a grandi à Valeyres-sous-Montagny et porte désormais les couleurs servettiennes.