Football: L’équipe de suisse féminine en opération séduction à Yverdon

«C’est une dinguerie»

«Elles ne viennent pas souvent ici, elles sont davantage en Suisse alémanique», cons­tate Ruben. Cet habitant d’Estavayer n’a pas hésité avant de venir, et il n’est pas le seul. Aux abords de la pelouse, les gamins sprintaient d’un bout à l’autre pour raconter à leurs copains quelles signatures ils avaient obtenu. «Je n’y crois pas. Elle m’a filé un maillot!» s’époumonait l’un d’eux. Quel­ques minutes plus tard, une adolescente semblait totalement sonnée. Elle venait de recevoir une paire de crampons. «C’est une dinguerie», a-t-elle lâché auprès de ses copines, elles aussi joueuses de football.

Contre la Zambie à Bienne

Même si le mercredi après-­midi est généralement plus propice aux écoliers, il y avait des personnes de tout âge, venues de différents horizons. Certains supporters ont simplement fait le déplacement pour soutenir le mouvement. Geste militant, en plus d’un réel intérêt pour l’entraînement: le football féminin plaît, il attire et réunit. «C’est le moment que ça bouge», a-t-on entendu. La cote de popularité de l’équipe a de quoi satisfaire, à moins d’un mois de la Coupe du monde qui se disputera en Australie et en Nouvelle-­Zélande. À vérifier dès demain au stade de Bienne (18 h), où la Suisse affronte en match amical la Zambie, également qualifiée pour le Mondial.