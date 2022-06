Football: L’équipe de Suisse gagne enfin en 2022

C’est finalement arrivé: l’équipe de Suisse a remporté un match en 2022. Et pas des moindres: c’est en battant 1-0 le Portugal dans un Stade de Genève comble, que la sélection de Murat Yakin s’est totalement relancée en Ligue des nations dimanche. Avec un point de retard sur la Tchéquie, elle peut toujours envisager de se maintenir en Ligue A lors des deux dernières journées qui auront lieu en septembre. De quoi passer un été un peu plus serein pour le sélectionneur.

Seferovic score après 56 secondes

Le défenseur central récupérait la balle dans le camp adverse, et avec la complicité de Freuler, Widmer pouvait être décalé. L’échange avec Shaqiri permettait au latéral droit de centrer pour Haris Seferovic, bien seul au deuxième poteau. Sa reprise de la tête laissait immobile. On ne jouait que depuis 56 secondes.

Il ne pouvait y avoir meilleur départ pour la Suisse. Et meilleur moyen pour Murat Yakin de montrer son intelligence situationnelle: dos au mur, il a donc choisi de suivre les velléités de son groupe, qui a besoin de se sentir dominant. Bien lui en a pris: mené au score, ce Portugal-là, sans Ronaldo, est contraint de faire le jeu et cela ne lui correspond pas.

Omlin marque des points en fin de match

Il aura donc fallu attendre cinq mois et demi et six mois pour avoir le sentiment d’une équipe de Suisse aboutie en 2022. Avec pour seules petites ombres au tableau les blessures de Xherdan Shaqiri et Silvan Widmer. L’été arrive, ils sauront bien récupérer avant les échéances très importantes de la saison prochaine.