Coupe du monde: le programme de l’équipe de Suisse au Qatar

Murat Yakin et Granit Xhaka se retrouvent ce lundi à Zurich. Leur premier match à la Coupe du monde aura lieu le 24 novembre contre le Cameroun.

Temps de latence minimal. Le changement de statut et de perspective se doit d’être immédiat. Dimanche soir encore, sur les coups de 22h45, Breel Embolo était un joueur de Monaco, défait 3-2 par l’Olympique de Marseille . Ce lundi matin, à Zurich, il est un international suisse en partance pour la Coupe du monde. C’est en effet aujourd’hui que l’équipe nationale s’envole pour le Qatar.

Il sera un petit peu avant 15 heures, lorsque le vol spécial de la compagnie Swiss quittera le tarmac de l’aéroport de Zurich, l’ensemble de la délégation helvétique à bord. Avant cela, les vingt-six joueurs retenus par Murat Yakin se seront retrouvés dans la matinée à l’hôtel Radisson Blu, à côté du terminal. Au programme, différents tests médicaux et un passage éclair à tour de rôle devant les médias.

Pas le temps toutefois pour de grands discours. Et pour le repos, il faudra considérer les six heures de vol vers Doha comme un moment de calme, avant d’être lancé dans le grand bain. L’équipe de Suisse ne joue certes son premier match du Mondial que le 24 novembre contre le Cameroun, mais elle a choisi de s’acclimater au plus vite avec le Qatar, histoire d’optimiser le cours temps à disposition pour se préparer au mieux.