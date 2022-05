Football : L’équipe de Suisse passera par Meyrin en juin

Dans le cadre de la prochaine fenêtre internationale, la Nati effectuera un entraînement ouvert au public au stade des Arbères, le 10 juin.

Huit mois après, l’équipe de Suisse va faire son retour en Romandie. Début octobre, la Nati avait reçu l’Irlande du Nord au Stade de Genève, en match de qualification pour la Coupe du monde 2022. En parallèle, les supporters avaient pu approcher Granit Xhaka et ses coéquipiers lors de quatre entraînements ouverts au public, trois à Lausanne - à la Pontaise - et un à Lancy. Le mois prochain, rebelote: il sera de nouveau possible d’aller à leur rencontre.