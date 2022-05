Hockey sur glace: L’équipe de Suisse perd la répétition générale

Cette lacune, la troupe de Patrick Fischer – qui alignait pour la première fois Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) et Pius Suter (Detroit Red Wings) – l’a logiquement payée. Elle s’est ainsi fait punir au cours de l’ultime période. Et plutôt trois fois qu’une. Tomas Kundratek a d’abord ouvert la marque en avantage numérique (45e), avant que Petr Holik (53e) et Jakub Vrana (58e), dans la cage vide, n’assurent le succès des hommes de Kari Jalonen. Ces derniers ont même fait coup double dimanche puisqu’ils ont remporté le tournoi avec neuf points en trois sorties.