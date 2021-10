Football – L’équipe de Suisse réjouit ses fans romands à la Pontaise

Avant d’affronter l’Irlande du Nord au stade de Genève samedi (20 h 45), la sélection nationale passe une bonne partie de la semaine à Lausanne, avec trois entraînements ouverts au public (aujour­d’hui et demain, en plus d’hier). Les retrouvailles avec la Suisse romande sont un succès. Il y avait bien 400 personnes dans les travées de l’enceinte de Stade Lausanne Ouchy, et ce malgré la pluie.Signe que l’équipe de Suisse a un lien à nouer avec le public.