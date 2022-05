Hockey: L’équipe de Suisse répond encore présente en amical

Le tournant signé Riat

Opposée à une équipe lettone mieux organisée et plus solide défensivement que lors du premier affrontement, l’équipe nationale a été contrainte de se montrer patiente avant de prendre à défaut le portier Davis Grigals. Elle a ainsi dû attendre la période médiane pour ouvrir le score grâce à l’excellent Calvin Thürkauf, à la conclusion d’une lumineuse triangulation initiée par Christoph Bertschy et relayée par André Heim (30e).