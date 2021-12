Hockey sur glace - L’équipe de Suisse s’est compliqué la tâche

Sur la glace, l’équipe de Suisse a soufflé le chaud et le froid. Elle a bien entamé la rencontre en ouvrant très rapidement la marque grâce à Killian Mottet, auteur d’un but de roublard en contournant la cage lettone après seulement cinq minutes de jeu (1-0). Elle s’est ensuite offert un coussin de sécurité grâce à Tristan Scherwey, le plus prompt au rebond après un travail préparatoire de Christoph Bertschy (11e, 2-0). Alors que les bases d’un succès faciles étaient bien posées, les Suisses ont baissé d’intensité en deuxième période, se compliquant inutilement la tâche. La sanction est tombée sous la forme d’une réussite de Berzins tombée juste après la mi-match (31e, 2-1).

Après avoir connu un tournoi compliqué au mois de novembre à la Deutschland Cup de Krefeld (Fischer n’a d’ailleurs convoqué à Viège aucun joueur présent en Allemagne), l’équipe de Suisse n’a pas été très convaincante non plus jeudi en Haut-Valais contre une modeste sélection lettone.

La Slovaquie vendredi

Vendredi contre une équipe de Slovaquie bien mieux cotée, plusieurs internationaux auront une dernière chance de sortir le grand jeu dans l’optique d’une éventuelle participation aux Jeux olympiques. En raison des incertitudes croissantes entourant la participation ou non des stars de NHL au mois de février à Pékin, l’horizon de plusieurs internationaux n’est plus aussi bouché qu’il y a quelques mois. À la position de centre notamment, où les besoins risquent d’être les plus importants si Fischer ne peut pas compter comme prévu sur des spécialistes comme Nico Hischier (New Jersey Devils) et Pius Suter (Detroit Red Wings) notamment.