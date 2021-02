Conflit avec un parc d’attractions : L’équipe de Taylor Swift contre-attaque

La direction du parc d’attractions Evermore, qui a porté plainte contre la chanteuse pour avoir utilisé son nom comme titre d’un album, est accusée de son côté d’avoir diffusé ses titres sans autorisation.

C’est ce qui s’appelle un retour de bâton. Trois semaines après la plainte contre elle d’un parc d’attractions qui l’accusait d’avoir appelé son album «Evermore» sans en avoir le droit, Taylor Swift a réagi… et porté plainte contre son accusateur. D’après des documents qu’ont pu consulter «Rolling Stone» et Pitchfork, TAS Rights Management, qui s’occupe de la gestion des droits de la chanteuse de 31 ans, assure qu’Evermore Park a régulièrement diffusé des morceaux de Taylor sans autorisation et sans payer.