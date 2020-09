La première d’entre elles a été publiée le samedi 29 août et reprise le lendemain par Dan Scavino, chef adjoint de la communication à la Maison-Blanche. Les images sont censées montrer Biden s’endormir et ronfler pendant une interview télévisée, tandis qu’une journaliste tente péniblement de poser ses questions.

Lundi après-midi, Twitter et Facebook ont attribué à ces images le statut de «média manipulé». Elles ont par ailleurs été retirées du compte YouTube qui les avait publiées à l’origine. Dans la soirée, la vidéo avait disparu de Twitter pour des questions de droits d’auteur. Elle avait déjà été vue plus de 2 millions de fois sur le réseau social.

«Voilà ce qui arrive quand on coince un rat. Donald Trump est tellement dépassé qu’au lieu d’essayer de surmonter les crises qu’il a contribué à déclencher et à exacerber (…) il fonde son argumentation incohérente (…) en prétendant qu’il n’est pas président maintenant et qu’il se présente contre quelqu’un d’autre que Joe Biden», a réagi un porte-parole du démocrate interrogé par BuzzFeed. Sollicitée à son tour, la Maison-Blanche n’a pas donné suite.

En fait, les propos du rival de Trump ont été coupés au montage: «Comme ils n’ont pas de programme ou de vision pour le second mandat, Trump et Pence se sont lancés là-dessus, et je trouve cela fascinant: «Vous ne serez pas en sécurité dans l’Amérique de Joe Biden.» Et quelle en est la preuve? La violence que nous voyons dans l’Amérique de Donald Trump», avait réellement déclaré le démocrate.