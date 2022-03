Football – L’Italie a terminé sa parenthèse enchantée et retrouve ses démons

Plus d’espoir pour les Italiens: ils manquent leur qualification à la Coupe du monde pour la deuxième fois d’affilée.

Leur défaite contre la Macédoine du Nord (0-1) jeudi soir, risque d’avoir des répercussions. En cause: le style de jeu, le courage, les tirs hasardeux ou encore l’âge des joueurs. «Le Milan a deux avants-centres qui ont presque 80 ans à eux deux», lâche un journaliste du «Corriere della Serra.»

C’est surtout un problème plus profond qui ronge cette équipe d’Italie selon la «Gazzetta dello Sport». Le quotidien estime que l’Euro remporté par la «Squadra azzurra» était comme une parenthèse enchantée. Elle est désormais fermée, et a laissé place à cette sélection qui n’avait déjà pas pu se qualifier lors de la Coupe du monde en 2018. «Les miracles ne se répètent jamais.» C’est dire le crédit accordé au jeu des Italiens, à l’heure actuelle.

«La Repubblica» observe un manque de spontanéité. Tout semble poussif, tout semble compliqué. «Des dizaines de tirs ratés et bricolés. Un seul fatal, mais dans le mauvais but.» 32 tirs contre 4, et pourtant l’Italie n’a jamais su trouver la faille. Les statistiques de la rencontre s’apparentent à une partie de FIFA qui a mal tourné.

Sur le papier…

Il y a la manière, mais il y a aussi l’adversaire. Comment le tenant du titre de l’Euro peut-il être éliminé par la Macédoine du Nord? «Une nation dont beaucoup ignoraient l’existence», peut-on lire dans le «Corriere della Serra». Goliath a perdu contre David, le petit pays que personne ne craignait. Stupeur et incrédulité se retrouvaient sur les visages des joueurs, résignation et agacement se lisaient dans les articles des journalistes sportifs italiens. L’Italie doit se tourner vers son avenir sans Mondial pour reconstruire. Et pas question, cette fois-ci, de reproposer un sursaut d’honneur avant de s’effondrer à nouveau.