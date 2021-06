Football : L’équipe du Brésil ne boycottera pas la Copa America

Les joueurs brésiliens ont décidé de jouer la Copa América (13 juin-10 juillet) malgré certaines insatisfactions, a révélé le site globoesporte.com, mettant fin aux rumeurs de boycott.

Les joueurs et le staff du sélectionneur Tite auraient surtout été contrariés d'apprendre par la presse lundi dernier que le Brésil allait finalement organiser le tournoi, à la surprise générale, après les désistements de l'Argentine et de la Colombie.

Le choix du deuxième pays le plus endeuillé par la Covid-19, avec plus de 470’000 morts, pour accueillir le plus ancien tournoi de sélections au monde, a déclenché une avalanche de critiques. Mais plusieurs médias brésiliens indiquent que la tension a baissé au sein de la Seleçao depuis la mise à pied dimanche soir pour 30 jours du président de la Confédération brésilienne Rogério Caboclo, qui a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel et moral.