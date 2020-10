Sur les 571 tests effectués dimanche et lundi au sein des 22 équipes, huit se sont avérés positifs. Deux coureurs et six membres de staffs sont concernés. La formation néerlandaise Jumbo-Visma avait tout de suite confirmé que son coureur Steven Kruijswijk, 11e du classement général jusqu’ici, en faisait partie. La formation australienne Mitchelton-Scott s’est, elle, retirée de la course suite à l’annonce de quatre autres cas positifs dans son encadrement après celui de Simon Yates. L’autre coureur est l’Australien Michael Matthews de la formation Sunweb. Et les deux derniers cas concernent un membre de l’équipe AG2R La Mondiale et un autre de la formation Ineos Grenadiers.