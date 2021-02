Ce super-G masculin des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo a fait des dégâts. Les trois premiers partants – parmi lesquels les Suisses Loïc Meillard et Mauro Caviezel – n’ont pas fini la course. La «faute» à un enchaînement presque insoluble sur le haut du parcours. L’entraîneur italien Alberto Ghidoni, qui a tracé la course, a placé trois portes très tournantes juste en dessous d’un saut impressionnant.