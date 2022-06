Football : L’équipe qui avait marqué 41 autogoals est bannie à vie

Quatre clubs sud-africains de division inférieure ont été rayés de la carte après une fin de championnat truquée, avec notamment une victoire… 59-1 lors de la dernière journée.

Les résultats de l’enquête viennent d’être publiés, et comme on pouvait fortement s’y attendre, les énormes soupçons de matches truqués ont sans surprise été confirmés. Quatre clubs de de quatrième division sud-africaine (Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds, Shivulani Dangerous Tigers et Kotoko Happy Boys) ont été bannis à vie après les résultats improbables enregistrés lors de la dernière journée du championnat disputée le 26 mai dernier. Les Tigers ont battu les Happy Boys 33-1, tandis que Matiyasi s’est imposé 59-1 contre Nsami.