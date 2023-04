«League of Legends» : L’équipe suisse BDS frappe très fort d’entrée en finale européenne 

L’équipe suisse BDS dispute ce dimanche sa première finale de play-off du LEC, le relevé championnat européen de «League of Legends». Elle est opposée aux Mad Lions en Best of 5. Le vainqueur sera couronné champion du Spring Split du LEC et sera également qualifié pour le MSI, le prestigieux tournoi international de «LoL» pour représenter l’Europe aux côtés de G2 (gagnant du Winter Split).