E-sport : L’équipe vaudoise Sans Vergogne est championne suisse de «CS:GO» 

«Nous sommes arrivés avec une bonne préparation, en connaissant bien la manière de jouer de nos adversaires. Notre plan était adapté et a contré leur stratégie», a expliqué xReal, joueur de l’équipe Sans Vergogne. «Nous sommes restés très solides mentalement, même quand nous avons perdu plusieurs rounds de suite, en restant focus et sans tilter.» Son équipe, qui compte également les joueurs muSh, AntoN, reCALEEEED et XpG, a ainsi réussi à battre SLNT, tombeur en demi-finale du grandissime favori, mYinsanity.