Forêt amazonienne : L’équivalent de deux terrains de foot brûlés chaque minute en 2020

Près de 8500 km2 du poumon de la planète ont été déboisés au Brésil l’année dernière. Un chiffre jugé extrêmement préoccupant.

La surface déboisée identifiée par les satellites de l’Institut de recherches spatiales (Inpe) est plus de cinq fois supérieure à celle de la ville de Sao Paulo, la plus peuplée du pays. C’est comme si plus de deux terrains de football avaient disparu chaque minute en Amazonie l’année dernière (1,2 million au total). En décembre, 216 km2 ont été déboisés, contre 190 km2 en 2019, soit une augmentation de 14%.

Mais les mois les plus dévastateurs ont été comme chaque année ceux de la saison sèche, avec 1.658 km2 déboisés en juillet et 1358 km2 en août.

«Les deux pires années»

Chiffres alarmants

L’Inpe utilise également un autre système, le PRODES, qui présente une fois par an les données collectées d’août à juillet. Et ces chiffres sont encore plus alarmants, avec 11’088 km2 déboisés d’août 2019 à juillet 2020, une surface plus grande que la Jamaïque et une augmentation de 9,5% par rapport à l’année précédente.