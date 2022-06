Corruption en Afrique du Sud : L’ère Zuma passée au crible par quatre ans d’enquête

Les conclusions de quatre ans d’enquête sur la corruption d’État en Afrique du Sud sous l’ère Zuma, ont été finalement publiées mercredi.

Il a fallu plus de 5000 pages pour rendre compte de l’ampleur de la machination montée par l’ex-président et une sulfureuse fratrie d’hommes d’affaires. Après 400 jours d’auditions, plus de 300 témoins et l’examen de centaines de documents compromettants qui ont abouti à la mise en cause de près de 1500 personnes par une commission ad hoc, présidée par le juge Raymond Zondo, le constat est accablant.