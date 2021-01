En 2017, Leroy Sané a inscrit un but face à Monaco sous les couleurs de Manchester City. Une scène à jamais gravée sur son dos.

En 2017, lorsqu’il portait les couleurs de Manchester City, Leroy Sané avait passé quatre jours à se faire tatouer une image de lui célébrant un but pour les Citizens. Cette scène de foot anglais lui couvre le dos tout entier. À l’époque, cet acte avait fait la Une des journaux. Quatre ans plus tard, alors que l’international allemand a quitté la Premier League, sans en garder de très bons souvenirs, il regrette son choix.

L’image en question est celle d’un but qu’il a inscrit en quarts de finale aller de la Champions League le 21 février 2017, et une victoire 5-3 contre l’AS Monaco, lors de sa première saison à l’Etihad Stadium. Sur l’ensemble des deux matches, Manchester City a finalement été sorti par les Français, qui avaient inscrit plus de buts à l’extérieur (5-5).