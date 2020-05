Football

Leroy Sane et le Bayern sont d'accord

Le Bayern Munich et l'attaquant de Manchester City sont d'accord sur le principe d'un transfert, mais la somme reste à négocier entre les deux clubs, affirme Bild.

La crise du coronavirus a durablement affaibli le football économiquement, et les prix sur le marché des transferts vont s'en ressentir cet été. Manchester City, qui a besoin de rentrées d'argent pour se conformer aux exigences du fair-play financier de l'UEFA, a le couteau sous la gorge, car Sané arrivera en fin de contrat en juin 2021 et pourrait alors partir sans aucune indemnité.

En outre, le fils de l'ancien attaquant du Lausanne-Sport et de Schaffhouse s'est gravement blessé au genou en août dernier et n'a plus joué pour son club depuis maintenant neuf mois, ce qui laisse planer un doute sur sa capacité à revenir au plus vite au niveau qui était le sien lors de la saison 2018-2019.