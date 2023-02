L'erreur du chatbot de Google fait chuter l’action en Bourse

intelligence artificielle : L’erreur du robot de conversation de Google fait dévisser l’action en Bourse

L’erreur a fait perdre plus de 7% au titre d’Alphabet, la maison mère de Google, à la Bourse de New York, mercredi. «Nous avons encore besoin de tests massifs», avait reconnu Prabhakar Raghavan, vice-président chargé notamment du moteur de recherche, avant que la gaffe ne fasse surface.

«Quand nous serons satisfaits»

«Ce sera quand nous serons satisfaits du résultat», a-t-il ajouté prudemment, allusion aux nombreux déboires de ChatGPT et autres IA génératives, aux réponses parfois absurdes ou déplacées. Il a aussi assuré non seulement que l’IA ne donnerait pas «une seule bonne réponse», mais aussi que cela ne découragerait pas les internautes d’aller sur d’autres sites.

Sources absentes?

Google n’a pas non plus précisé si les réponses de son IA indiqueraient les sources de ses réponses, et a reconnu que la technologie actuelle des IA ne garantissait pas des réponses 100% justes. Le groupe a assuré ne pas avoir cédé à la pression de Microsoft et au succès mondial de ChatGPT pour accélérer ses annonces. «Nous travaillons sur l’IA depuis des années», ont expliqué ses dirigeants. «Aucun événement particulier» ne nous a poussés à faire ses annonces maintenant, ont-ils affirmé.