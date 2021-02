Peu convaincus par les maigres rendements générés par la fabrication de vaccins en période «normale», les investisseurs pourraient avoir coûté cher à la Suisse avec leur «vaccino-scepticisme», écrit la NZZ am Sonntag. Pourtant, à l’époque où il était encore patron de Novartis, Daniel Vasella avait brandi un argument qui prend tout son sens aujourd’hui: si une pandémie venait à frapper la planète, on serait heureux d’exercer cette activité. Suivant donc cette voie, la pharma bâloise avait consacré 5 milliards de dollars au secteur des vaccins, en 2006. Et lors de l’épidémie mondiale de grippe porcine (grippe A/H1N1) en 2009, Novartis a quasi doublé ses ventes de vaccins en deux ans.

Or, après le départ de Vasella en 2010, les nouveaux patrons ont commencé à troquer le secteur des vaccins, dont les ventes étaient en fort recul, contre des domaines plus lucratifs et moins réglementés, tel le traitement des cancers ou des maladies cardiovasculaires. La société Roche en a fait de même et la Confédération a elle aussi commis une erreur de jugement en la matière: en 2013, Berna Biotech a fermé ses portes, faute de percée dans la recherche. Cette usine, située à Bümpliz (BE), était la dernière usine de production de vaccins du pays. Peu avant cette décision, la direction avait proposé de fabriquer un vaccin anti-grippe pour toute la population, en assurant toute la chaîne de production. Le gouvernement devait en garantir le financement, ce qui aurait ainsi assuré l’autosuffisance du pays en cas de pandémie.