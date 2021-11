Espagne : L’éruption aux Canaries entraîne des annulations de vols

Samedi, vingt vols nationaux ont été annulés sur l’île espagnole de La Palma, en raison des cendres du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption le 19 septembre.

De nouvelles aides

L’éruption sur cette petite île de l’Atlantique qui compte 85’000 habitants n’a fait aucune victime, mais a causé de sérieux dégâts et provoqué l’évacuation de plus de 7000 personnes, dont certaines ont tout perdu sous les coulées de lave.

Au total, plus de 1000 hectares et plus de 2600 bâtiments ont été ravagés, selon le système européen de mesures géospatiales, Copernicus. Les dégâts matériels provisoires ont été estimés vendredi à près de 900 millions d’euros, d’après la région.

En visite vendredi et samedi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé de nouvelles aides pour l’économie et les infrastructures de l’île, qui dépend notamment du tourisme et de la culture de la banane. L’île de La Palma connaît actuellement sa troisième éruption en un siècle, après celles du volcan San Juan en 1949 et du Teneguia en 1971.