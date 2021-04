Petites Antilles : L’éruption de la Soufrière prive Saint-Vincent d’électricité

La grande majorité de l’île antillaise, qui devait déjà faire face à une coupure d’eau samedi, s’est réveillée dimanche sans courant.

AFP/Courtesy of The UWI Seismic Research Centre

L’île de Saint-Vincent, dans les Petites Antilles, connaît d’importantes coupures d’eau courante et d’électricité en raison de l’éruption du volcan de la Soufrière vendredi.

Une nouvelle éruption a été signalée dimanche matin sur l’île caribéenne de Saint-Vincent dans les Petites Antilles, déjà recouverte d’un épais tapis de cendre et qui connaissait d’importantes coupures d’électricité.

Endormi depuis plus de 42 ans, le volcan de la Soufrière s’est réveillé vendredi, provoquant l’évacuation d’environ 16’000 habitants.

L’Organisation nationale de gestion d’urgence a noté «un autre événement explosif» tôt dimanche avec «la majorité du pays couverte de cendre et sans électricité».

Espace aérien fermé

Le premier ministre Ralph Gonsalves a annoncé samedi que l’eau courante avait été coupée dans la grande majorité du pays, dont l’espace aérien a été fermé du fait des cendres. Plus de 3000 personnes ont par ailleurs passé la nuit dans des abris.

«Nous allons y arriver, mais un peu de patience», a-t-il lancé à ses concitoyens: «respectons l’ordre et la discipline!» Le premier ministre a ajouté être en contact avec plusieurs pays qui souhaitent apporter leur aide. Le Guyana et le Venezuela ont d’ores et déjà fait appareiller des navires avec de l’aide d’urgence, a-t-il précisé.