La Palma – L’éruption volcanique aux Canaries n’est pas près de cesser

Pas de victimes

La lave, que le volcan crache sans interruption, n’a pas fait de victime mais elle a recouvert environ 640 hectares et détruit plus de 1400 bâtiments dont 764 habitations, selon Miguel Ángel Morcuende, directeur technique du Pevolca. Au total, plus de 6000 personnes, dont certaines ont tout perdu, ont dû être évacuées face à l’avancée de la lave.