Islande : L’éruption volcanique près de Reykjavik s’étend

Une nouvelle faille crachant de la lave s’est ouverte lundi dans la vallée islandaise de Merardalir. Le site a été fermé et évacué par précaution.

L’éruption volcanique en cours depuis plus de deux semaines en Islande à une quarantaine de kilomètres de Reykjavik s’est étendue lundi avec une nouvelle faille crachant de la lave, selon l’institut météorologique et des images en direct de la télévision islandaise.

L’accès au site, où de nombreux visiteurs se pressent depuis le début de l’éruption le 19 mars, a été fermé par précaution et est en cours d’évacuation, selon l’IMO et la police islandaise. Les vulcanologues islandais, qui prévoyaient initialement une éruption de courte durée, tablent maintenant sur plusieurs semaines, voire beaucoup plus.