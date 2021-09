Îles Canaries : L’éruption volcanique provoque l’arrêt de l’aéroport de Palma

L’accumulation de cendres dégagées par le volcan en éruption depuis une semaine force l’aéroport à stopper ses activités.

«Étant donné l’augmentation du risque pour la population due à l’épisode éruptif en cours», les autorités de l’archipel ont indiqué avoir «émis un ordre d’évacuation obligatoire pour (les quartiers de) Tajuya, Tacande de Abajo et la partie non évacuée de Tacande de Arriba». Cet ordre concerne 160 personnes, portant à plus de 6200 le nombre de personnes qui ont dû quitter leurs foyers, selon les autorités.

Deux nouvelles bouches

La vitesse des coulées de lave qui ont dévasté une partie de l’île ces derniers jours a nettement ralenti et les autorités ne sont plus en mesure de prédire si et quand elles pourraient arriver dans l’océan Atlantique. La rencontre entre la lave et la mer est redoutée en raison de l’émission de gaz toxiques qu’elle pourrait provoquer.