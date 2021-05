Vacances - Les 10 meilleurs hôtels du monde (et le deuxième est en Suisse)

Le site a fait le ménage

La crédibilité de TripAdvisor, qui héberge des dizaines de millions de nouveaux avis par an (66 millions rien que pour l’année 2018, par exemple), a été plusieurs fois remise en cause à la suite de polémiques portant sur de faux avis. La plateforme affirme aujourd’hui que l’immense majorité des commentaires frauduleux ne passent plus son système de modération et sont bloqués avant d’être supprimés.