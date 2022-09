Paradis terrestres: Les 10 plages les plus reculées du monde

Vous êtes en manque d’été, de soleil et de chaleur? Alors ces dix plages vont vous faire rêver. À la deuxième place du classement, on trouve même une destination en Italie.

Que leur sable soit rugueux ou fin, qu’elles soient sauvages ou romantiques, ces dix plages ont un point commun: elles sont toutes magnifiques et se trouvent dans des endroits reculés aux quatre coins du monde. En deuxième place du classement, on trouve en même une en Italie qui va vous donner envie d’organiser, d’ores et déjà, vos prochaines vacances.

La liste des plages les plus reculées du monde a été établie sur la base d’une analyse sur Instagram de Sun Bingo, un opérateur britannique de casinos en ligne. Selon Google Trends, les plages secrètes sont particulièrement populaires cette année, ce qui a entraîné une augmentation des recherches de 166%.

1e place: Shelter Cove en Californie, aux États-Unis

Shelter Cove est une crique située sur une côte isolée du nord de la Californie. Avec sa pittoresque plage de sable noir, elle est un vrai petit bijou. Nichée dans une petite baie, la plage ne manquera pas de vous procurer un moment de tranquillité.

2e place: Cala Goloritzé dans la province de l’Ogliastra, en Italie

À la deuxième place du classement, on retrouve une plage sarde à couper le souffle. Formée par un glissement de terrain en 1962, Cala Goloritzé est située au pied de profondes gorges. La plage se mérite, car pour y accéder, il faudra d’abord faire une randonnée d’une heure. À moins de choisir la solution de facilité et d’y accoster par bateau.

3e place: la plage de Lipite à Burgas, en Bulgarie

La région bulgare de Burgas compte plus de 80 plages, dont l’une s’appelle Lipite. Située à l’écart des masses touristiques, cette petite plage très sympathique séduit par ses eaux cristallines, son sable doré ainsi que par les collines et forêts verdoyantes qui l’entourent.

4e place: la plage de Totaranui, dans le parc national d’Abel Tasman, en Nouvelle-Zélande

La baie de marée en forme de demi-lune sur la plage de Totaranui est recouverte de sable fin et doré et entourée de végétation exotique. La plage se trouve à l’extrémité nord du parc national d’Abel Tasman. Que vous optiez pour le repos ou pour des activités sportives comme le kayak, une chose est sûre: vous ne vous y ennuierez pas!

5e place: la baie de Sandwood à Lairg, en Écosse

Saviez-vous qu’il existe une plage rose en Écosse? La baie de Sandwood est une plage sauvage spectaculaire située sur les rives de l’Atlantique Nord. Elle n’est accessible que par un sentier de plus de six kilomètres de long.

6e place: la plage Kauapea à Hawaï, aux États-Unis

Ce n’est pas pour rien que la plage Kauapea à Hawaii est appelée la «plage secrète» par les autochtones. Elle s'étend sur plus de 900 mètres le long de la côte nord de Kauai et n'est accessible que par un sentier escarpé. La plage est particulièrement appréciée des naturistes qui apprécient la baignade et les bains de soleil dans le plus simple appareil.

7e place: la plage de Batibou à Hampstead, à la Dominique

La plage de Batibou se trouve sur l’île de la Dominique, dans les Caraïbes, et semble sortir tout droit du paradis. Grâce à sa plage de sable en pente douce et au calme de l’océan Atlantique, vous pouvez vous y baigner en toute tranquillité ou simplement lire un livre à l’ombre des cocotiers. Sur place, vous trouverez même un petit bar de plage qui vend des snacks et du punch au rhum. Santé!

8e place: la plage de Vatersay sur les îles Hébrides, en Écosse

Au cœur du groupe d’îles sauvages écossaises des Hébrides extérieures se trouve la baie de Vatersay, avec ses vastes dunes. En marchant le long de l'eau, vous tomberez sur un monument dédié aux 350 passagers morts noyés dans le naufrage de l’Annie Jane, en 1853.

9e place: la baie de Jervis en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie

La baie de Jervis est une plage réputée pour l’observation de dauphins et de baleines. La côte de sable fin aux eaux cristallines invite à la plongée, au snorkeling et à la nage. Juste magnifique!

10e place: Ocracoke en Caroline du Nord, aux États-Unis