Les 10 plus beaux jardins du monde

Le magazine en ligne «HouseFresh» a dévoilé quels sont les jardins les plus appréciés des touristes. Des milliers de commentaires sur la plateforme de voyage TripAdvisor ont été analysés, en prenant notamment en compte le nombre de fois où le mot «beautiful» (et sa traduction dans d’autres langues) a été utilisé pour commenter les différents jardins.

Voici quels sont les dix jardins et parcs qui ont obtenu les meilleurs résultats dans les commentaires des voyageurs.

1. Gardens by the Bay, Singapour

La première place est occupée par les Gardens by the Bay à Singapour, un parc de 101 hectares qui abrite également la plus grande serre du monde. Plus de 12’300 commentaires sur TripAdvisor qualifient le parc de «superbe».

Jardin Majorelle, Maroc

Ce jardin a été conçu par l’artiste français Jacques Majorelle en 1923 et a été acheté plus tard par le créateur de mode Yves Saint Laurent. Il s’agit d’un jardin de 10’000 mètres carrés avec plus de 300 espèces de plantes provenant des cinq continents. Au centre du parc se trouve en outre le Musée Berbère, qui présente de nombreuses pièces de l’histoire et de la culture du Maroc.

Jardin du Luxembourg, France

Situé à la frontière entre Saint-Germain-des-Prés et le Quartier latin à Paris, le jardin du Luxembourg est un parc de 23 hectares divisé en un jardin à la française et un jardin à l’anglaise. Il a été commandé en 1612 par Marie de Médicis, reine de France et deuxième épouse d’Henri IV. Il est surtout connu pour la fontaine des Médicis (ci-dessous).

Bellagio Conservatory & Botanical Garden, États-Unis

À Las Vegas, on ne s’attendrait pas à trouver un jardin particulièrement beau, mais c’est justement là que se trouve le Bellagio Conservatory & Botanical Garden. Ce jardin intérieur de 14’000 mètres carrés est plutôt une sorte d’exposition florale qui dure toute l’année. Pour chaque saison, une équipe de 120 horticulteurs, ingénieurs et designers conçoit une composition impressionnante de plus de 10’000 fleurs.

Le jardin botanique de Singapour

Oui, Singapour est représenté deux fois dans le top 10. Son jardin botanique suscite lui aussi un grand enthousiasme chez les visiteurs. Depuis 2015, il est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Il est le premier jardin botanique tropical à bénéficier d’une telle distinction. Il est réputé pour ses orchidées (1200 espèces).

Les Butchart Gardens, Canada

En 1904 à Vancouver, les Butchart ont emménagé sur le terrain aujourd’hui connu sous le nom de Butchart Gardens. Jennie Butchart, mère et épouse, voulait construire quelque chose de beau et commença à jardiner. Aujourd’hui, plus de 100 ans plus tard, le parc est un lieu historique national du Canada et attire chaque année des milliers de visiteurs et visiteuses.

Kings Park and Botanic Garden, Australie

Le parc, situé au cœur de la ville australienne de Perth, est considéré comme l’un des plus grands et des plus beaux parcs du monde. On y trouve plus de 3000 plantes uniques ainsi que de l’art et une sélection de pièces historiques de l’histoire australienne. Le parc est également connu pour ses recherches scientifiques - et pour diverses manifestations, comme des projections de films en plein air.

Royal Botanic Gardens, Australie

Directement à la place suivante se trouve un autre jardin australien, les jardins botaniques royaux de Melbourne. Près de 4000 commentaires qualifient ce parc, fondé en 1846, de «magnifique». Le parc abrite la State Botanical Collection, une collection de plus de 1,5 million de plantes, algues et champignons. Il s’agit de la plus grande collection d’Australie et d’Océanie.

Tivoli, Danemark

Tivoli est un parc d’attractions au centre de Copenhague. Il a ouvert ses portes en 1843 et est ainsi le troisième parc d’attractions le plus ancien du monde. Mais les jardins du parc suscitent également l’enthousiasme: plus de 3800 utilisateurs sont tombés sous leur charme.

Boston Public Garden, États-Unis

Ce parc a été le premier jardin botanique public des États-Unis en 1837. Il fait partie de toute une série de parcs connus sous le nom de «Emerald Necklace» (collier d’émeraude) et reliés entre eux par des sentiers. Le jardin abrite plus de 600 arbres et fleurs.

Et la Suisse?