Incroyable! Aucun membre du clan Kardashian-Jenner, omniprésent dans les médias, ne figure parmi les dix personnalités dont le style a inspiré la mode et boosté les ventes en 2020. En tête du classement (voir le diaporama ci-dessous) publié par Lyst, grand site de vente par correspondance, on trouve le chanteur britannique Harry Style, suivi par la pop star américaine Beyoncé Knowles. Certains profils, inattendus dans ce registre, font partie des influenceurs les plus suivis de l’année: la politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez et l’acteur irlandais Paul Mescal.