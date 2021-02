Elles étaient scientifiques, sportives ou encore politiciennes et elles ont toutes marqué la capitale olympique à leur manière. C’est la raison pour laquelle la Ville de Lausanne et les éditions Antipodes ont imaginé l’ouvrage «100 femmes qui ont fait Lausanne», qui retrace le destin de 100 personnalités féminines ayant contribué, le plus souvent dans l’ombre, à la construction de la ville telle qu’on la connaît aujourd’hui. A côté de ces pionnières aux accomplissements exceptionnels, le bouquin dresse aussi le portrait de personnalités plus discrètes, souvent issues de milieux moins privilégiés. Leur action, certes moins visible, a été tout aussi déterminante pour le développement du chef-lieu vaudois.