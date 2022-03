Automobilisme – Les 1000 Miles de Sebring ont été orageux

Sébastien Buemi et ses coéquipiers ont dû se contenter de la deuxième place. DR





Sebring, en Floride, est l’un des berceaux de ce qui fut dans les années soixante et septante le championnat du monde des constructeurs, devenu mondial d’endurance. Le retour de cette grande classique au calendrier du WEC a été tendue dès avant le départ, rapport à la réglementation de BoP (balance of performance) qui tend à équilibrer les chances des différentes équipes en pénalisant – poids, carburant – les plus rapides. Corollaire, dès le prologue de la semaine dernière, on a vu des LMP2 (la seconde catégorie du WEC) rouler plus vite que les nouvelles Hypercars et, dès les essais officiels et en course, il n’y a rien eu affaire pour le tenant du titre, Toyota, face à l’Alpine de Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière et André Negrão, l’ancienne Rebellion du team suisse.

Ce d’autant plus que les Japonais allaient perdre leur voiture No 7 – violente sortie de route de l’Argentin Jose Maria Lopez à la quatrième heure –, provoquant l’arrêt de la course. A la reprise, la No 8, celle de Sébastien Buemi, Brian Hartley et leur nouvel équipier japonais Ryo Hirakawa, perdait le commandement de la course après un double arrêt ravitaillement.

«Bien sûr que nous voulons toujours gagner, mais prendre les points de la deuxième place, c’est mieux que rien» Sébastien Buemi

Avec 1’20’’ d’avance à deux heures de la fin, l’Alpine avait fait le nécessaire et le retour de Buemi et ses équipiers allait se terminer à une trentaine de secondes, la course étant arrêtée avant terme en raison d’un violent orage, puis de l’arrivée d’une véritable tempête sur Sebring: «Ce fut une course un peu folle et difficile pour toute l’équipe avec l’accident de Jose Maria; jusque-là, nous avions fait le travail, mais nous avons rapidement compris que la deuxième place était le meilleur rang possible pour nous. Nous prenons donc avec plaisir ces points. Nous savions en arrivant à Sebring que ce serait difficile. Bien sûr que nous voulons toujours gagner, mais prendre les points de la deuxième place, c’est mieux que rien», explique Sébastien Buemi.

Toujours aux côtés du Polonais Robert Kubica, mais désormais dans une autre équipe, le Genevois Louis Delétraz termine à quelques secondes du podium LMP2, à la septième place du classement général. On retrouve, un peu plus loin, un autre Genevois, Mathias Beche (16e).