Anniversaire : Les 125 ans du premier Congrès sioniste seront célébrés à Bâle

Ce mardi, le Conseil fédéral a qualifié les festivités «d’événement extraordinaire», ouvrant la voie à une participation de la Confédération aux coûts de sécurité.

Le point d’orgue de ces festivités et le gala anniversaire agendé le 29 août – soit «125 ans jour pour jour après le premier Congrès sioniste et au même endroit: au Stadtcasino Basel», explique la FSCI dans un communiqué de presse. Des personnalités des milieux politique et social du monde entier et de Suisse sont attendus. Des intervenants célèbres prendront la parole et des contenus artistiques et multimédias seront présentés. «L’accent sera mis sur les visions du sionisme de Theodor Herzl, hier et demain», précise la FSCI avant d’ajouter que l’invité d’honneur est Isaac Herzog, le président de l’État d’Israël.