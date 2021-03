Collision en Californie : Les 13 morts soupçonnés d’être entrés clandestinement aux USA

Les treize personnes tuées mardi dans le sud de la Californie lors d’une collision entre leur véhicule surchargé et un poids lourd sont soupçonnées d’être entrées illégalement aux États-Unis depuis le Mexique à travers une brèche dans une clôture séparant les deux pays, ont indiqué mercredi les autorités.

Douze personnes, dont le conducteur, ont été tuées dans le choc avec le semi-remorque et une treizième un peu plus tard après avoir été transportée à l’hôpital. «Toutes sont soupçonnées d’être entrées illégalement aux États-Unis», indique dans un communiqué le service des douanes et de protection des frontières (CBP) américain.