Golfe de Guinée : Les 15 marins enlevés ont été libérés

Un navire transportant des produits chimiques avait été pris d’assaut il y a plus d’un mois par des pirates alors qu’il naviguait au sud de Cotonou, au Bénin.

«De Poli Tankers est heureux d’annoncer que les 15 membres d’équipage kidnappés sur leur navire Davide B dans le golfe de Guinée le 11 mars dernier ont été libérés et sont maintenant en sécurité», a fait savoir Chiara de Poli, PDG de la compagnie, dans un communiqué. «Les marins sont sains et saufs et peuvent retourner dans leurs familles en Europe de l’Est et aux Philippes et commencer à se remettre de cette expérience traumatisante», a-t-elle ajouté.